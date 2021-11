Resident Evil: la serie live-action di Netflix arriverà nel 2022!

E' da un po' che non abbiamo notizie sulla serie TV Netflix di Resident Evil annunciata nel 2020. Nell'ultimo periodo la concentrazione è stata infatti sullo show animato uscito su Netflix Infinite Darkness e sul film Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Adesso la piattaforma conferma l'arrivo della serie live action per il 2022!

Proprio la pellicola uscita da poco ha deluso di molto le aspettative: non sono stati raggiunti neanche i 10 milioni di dollari sperati durante i cinque giorni di vacanza appena passati, e questo potrebbe essere un problema, soprattutto considerando che si stava pensando di dare vita a un franchise. Messa da parte la strada dei film (anche se così non è ancora detto), sicuramente ci sarebbe ancora più spazio per quella seriale, che continuerà con il live-action in arrivo nel 2022.

Non è chiaro ancora in che periodo dell'anno potremo vederle la nuova serie, ma abbiamo già qualche informazione circa la trama. Sappiamo infatti che la storia dovrebbe svolgersi su due linee temporali, raccontando le vicende delle sorelle 14enni Jade e Billie Wesker, mentre l'altra linea dovrebbe essere ambientata circa un decennio nel futuro, quando il mondo è stato devastato dal virus T, che riduce la popolazione a meno di 15 milioni.

Cosa vi aspettate da questo live-action? Fatecelo sapere nei commenti!