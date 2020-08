Resident Evil, la serie Netflix è ufficiale: e non è quello che vi aspettate!

Erano passati mesi dagli ultimi aggiornamenti sulla serie tv di Resident Evil prodotta da Netflix, ma con un fulmine a ciel sereno il servizio di streaming on demand ha sganciato la bomba!

Netflix ha infatti annunciato che il suo adattamento della serie Resident Evil sarà curato da Andrew Dabb, sceneggiatore di Supernatural che fungerà come produttore esecutivo e showrunner dello show. Basato sul franchise di videogiochi horror "Resident Evil" di Capcom, la serie sarà composta da otto episodi e sarà incentrata sulle sorelle Jade e Billie Wesker, la cui storia si svolgerà in due linee temporali separate da più di un decennio.

Ecco la descrizione fornita da Netflix: "Nella prima linea temporale, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker vengono trasferite a New Raccoon City. Una città industriale nella quale vengono costrette proprio mentre per le due ragazze inizia la fase delll'adolescenza. Ma più tempo trascorrono lì, più si rendono conto che la città nasconde più di quanto sembri e che loro padre potrebbe nascondere oscuri segreti. Segreti che potrebbero distruggere il mondo".

Per quanto riguarda la seconda linea temporale, invece, Netflix fa sapere che "più di un decennio nel futuro, sulla Terra sono rimasti meno di quindici milioni di persone. E più di sei miliardi sono mostri: persone e animali infettati dal virus T. Jade, che ora ha trent'anni, lotta per sopravvivere in questo Nuovo Mondo, mentre i segreti del suo passato - su sua sorella, suo padre e se stessa - continuano a perseguitarla."

Dabb ha dichiarato: "Resident Evil è il mio gioco preferito di tutti i tempi. Sono incredibilmente entusiasta di raccontare un nuovo capitolo di questa magnifica storia e di portare la prima serie di Resident Evil agli abbonati Netflix di tutto il mondo. Sarà una serie adatta ad ogni tipo di fan di Resident Evil, compresi quelli che si uniscono a noi per la prima volta, e sarà completa di molti vecchi amici e tante nuove conoscenze che le persone non hanno mai visto prima".

