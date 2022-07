Resident Evil: la serie tv Netflix è canon con i videogame ma allora perché Wesker è vivo?

Il trailer della serie tv di Resident Evil ha mostrato un'anteprima di cosa i fan incontreranno nel nuovo show Netflix in arrivo sulla piattaforma tra qualche giorno, ma molti si stanno domandando: come fa Albert Wesker ad essere vivo?

Eh si perché, come forse saprete, la serie tv di Netflix di Resident Evil sarà canon con i videogame Capcom, e i suoi eventi saranno ambientati nello stesso universi della saga videoludica: l'unico problema è che Wesker moriva nel quinto capitolo del franchise, Resident Evil 5, e anzi moriva di una morte che non lasciava molto spazio ad eventuali salvataggi dell'ultimo minuto (esplodeva insieme ad un vulcano). Lo showrunner della serie tv, Andrew Dabb, ha provato a fare chiarezza:

"Nel quinto gioco, Wesker viene fatto saltare in aria da un lanciarazzi all'interno di un vulcano", ricorda Dabb in un'intervista con SFX. "Sapete, sono cose che succedono. E' una cosa che è capitata a tutti, almeno una volta nella vita! Ma a parte gli scherzi, posso anticipare che l'Albert Wesker che vedrete nel nostro show è l'Albert Wesker successivo. Vi garantisco che ci sarà un'ottima spiegazione del perché sia tornato e perché ha l'aspetto che ha. Questa spiegazione non include il fatto che indossasse un giubbotto anti-lanciarazzi e a prova di vulcano."

Vi ricordiamo che, nella serie, Albert Wesker avrà il volto di Lance Reddick, celebre star di Lost e John Wick. Per altri approfondimenti guardate una clip in anteprima per Resident Evil: la serie Netflix debutterà sulla piattaforma di streaming on demand questa settimana dal 14 luglio.