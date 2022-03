Resident Evil, la serie tv di Netflix sarà collegata ai videogame? La teoria spiegata bene

Netflix ha svelato la data d uscita della serie tv di Resident Evil, che secondo quanto riferito sarà una sorta di reboot barra rilettura della famosa saga di videogame: ma se in realtà fosse un sequel?

Stando alle informazioni diramate la serie di Resident Evil seguirà due diverse linee temporali, la prima che segue le sorelle Jade e Billie Wesker che si trasferiscono a New Raccoon City, la seconda che invece è ambientata 14 anni dopo, con Jade che lotta per sopravvivere in un mondo post-apocalittico pieno di mostri. Secondo una nuova teoria, comunque, la serie di Resident Evil di Netflix sarà legata ai videogame.

Il primo indizio su cui si basa la teoria è che la serie sarà ambientato nella "Nuova" Raccoon City, cosa che fa presumere che una 'vecchia' Raccoon City sia stata distrutta. Nella serie di videogame - e anche nei film di Milla Jovovich - Raccoon City viene distrutta per contenere l'epidemia di t-Virus, e il fatto che nella serie di Netflix ci sia una New Raccoon City fa pensare ad alcuni che gli episodi si collegheranno agli eventi passati, quelli dei videogame originali: del resto nei giochi Raccoon City è stata distrutta nel 1998, mentre la prima sequenza temporale della serie sarà ambientata nel 2022, circa 24 anni dopo.

Ovviamente ci sono diversi buchi in questa teoria, il primo dei quali è il mondo post-apocalittico esplorato nella seconda linea temporale: nei videogame il mondo di Resident Evil non ha ancora sperimentato un disastro globale, e Capcom potrebbe non volere che la serie entri in conflitto con i piani per il franchise. Allo stesso modo, staccarsi totalmente dai videogame consentirebbe a Netflix di avere maggior libertà creativa, anche se i fan più accaniti guardano con sospetto quel 'New' posto davanti a 'Raccoon City'. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

In attesa del primo trailer ufficiale, guardate il teaser della serie tv di Resident Evil di Netflix.