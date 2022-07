Resident Evil, la serie tv da oggi su Netflix: 5 cose che dovete assolutamente sapere

Da oggi 14 luglio arriva su Netflix Resident Evil, la prima serie televisiva live-action tratta dal famoso franchise di videogiochi survival horror a tema zombie già portato al cinema in numerose incarnazioni.

Noi l'abbiamo vista in anteprima e, per prepararvi alla visione, ecco 5 cose che dovete sapere sulla serie tv di Resident Evil, prodotta e distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Netflix per i suoi abbonati in tutto il mondo:

La trama : La storia dello show si svolge su due linee temporali differenti: nella prima, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, e qui scoprono che loro padre, Albert Wesker, nasconde oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo; nella seconda sequenza temporale c'è un salto temporale di dieci anni nel futuro, dove oltre 6 miliardi di animali e persone sono infettate dal virus-T, con appena 15 milioni di esseri umani ancora vivi: questa seconda storyline segue Jade, oggi trentenne, nei suoi sforzi per sopravvivere in questo mondo perduto.

: La storia dello show si svolge su due linee temporali differenti: nella prima, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, e qui scoprono che loro padre, Albert Wesker, nasconde oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo; nella seconda sequenza temporale c'è un salto temporale di dieci anni nel futuro, dove oltre 6 miliardi di animali e persone sono infettate dal virus-T, con appena 15 milioni di esseri umani ancora vivi: questa seconda storyline segue Jade, oggi trentenne, nei suoi sforzi per sopravvivere in questo mondo perduto. Canon o non canon? : come ampiamente confermato dai suoi creatori, la serie tv di Resident Evil è canonica con i videogame e gli eventi narrati saranno ambientati nel (e si intrecceranno con) lo stesso mondo raccontato nei vari capitoli della serie CAPCOM.

: come ampiamente confermato dai suoi creatori, la serie tv di Resident Evil è canonica con i videogame e gli eventi narrati saranno ambientati nel (e si intrecceranno con) lo stesso mondo raccontato nei vari capitoli della serie CAPCOM. Di conseguenza i film... : di conseguenza i film live-action usciti finora, da quelli della saga con Milla Jovovich al più recente reboot con Kaya Scodelario, fanno parte di un altro universo narrativo totalmente slegato da quello raccontato dalla serie di Netflix.

: di conseguenza i film live-action usciti finora, da quelli della saga con Milla Jovovich al più recente reboot con Kaya Scodelario, fanno parte di un altro universo narrativo totalmente slegato da quello raccontato dalla serie di Netflix. Il cast : tra i ruoli principali segnaliamo Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, Ella Balinska e Adeline Rudolph nei panni delle sue figlie adottive, mentre Tamara Smart e Siena Agudong interpretano le due ragazze da giovani, con Paola Núñez nei panni di Evelyn Marcus, la figlia di James Marcus.

: tra i ruoli principali segnaliamo Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, Ella Balinska e Adeline Rudolph nei panni delle sue figlie adottive, mentre Tamara Smart e Siena Agudong interpretano le due ragazze da giovani, con Paola Núñez nei panni di Evelyn Marcus, la figlia di James Marcus. Non ci siamo neanche questa volta: la serie ha debuttato con una percentuale 'Rotten' del 55% su Rotten Tomatoes. Si tratta di un vero e proprio 'abbonamento alla stroncatura' per la saga live-action, dato che nessuno dei film precedenti è riuscito ad ottenere un punteggio 'fresh': tuttavia il 55% è comunque uno dei voti più alti, col più basso rappresentato ancora oggi dal 19% di Resident Evil: Apocalypse, uscito nel 2004.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Resident Evil.