Resident Evil, lo showrunner: 'vorrei portare Lady Dimitrescu nelle nuove stagioni'

Lo show live-action di Netflix, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Resident Evil, ha recentemente debuttato sulla piattaforma e non è stato ben accolto dalla critica e dai fan.

Sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale in merito al rinnovo della serie, lo showrunner Andrew Dabb ha raccontato quello che vorrebbe vedere nelle stagioni future. In particolare, Dabb ha parlato di un eventuale esordio di Lady Dimitrescu di Resident Evil Village nello show.

"Nel corso della serie, voglio portare tutto dentro", ha recentemente detto Dabb in un intervista a Polygon. "Voglio Lady D, voglio il mostro vegetale, voglio tutto. Voglio tutto, ma con giudizio [e] responsabilmente nel tempo."

Il cast della serie, che vi ricordiamo essere canonica, è composto da Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery. Andrew Dabb (Supernatural) è lo showrunner/produttore esecutivo/scrittore con Mary Leah Sutton come produttore esecutivo/scrittrice.

Intanto, Resident Evil sta venendo massacrata su Rotten Tomatoes dal pubblico.

Per concludere, vi l'asciamo con la nostra analisi sugli sbagli di Netflix fatti con Cowboy Bebop e Resident Evil.