Resident Evil: si lavora al reboot della saga, probabile una serie TV?

Da Cannes arriva l’annuncio che Costantin Films è al lavoro sul reboot della saga di Resident Evil, tratta a sua volta dalla popolare serie videoludica e conclusasi con il sesto capitolo al cinema.

Mentre arriva l’annuncio che le riprese di Monster Hunter partiranno a settembre, la Costantin Films ha infatti annunciato di essere al lavoro sul reboot di Resident Evil, saga lanciata al cinema da Paul W.S. Anderson e sempre con Milla Jovovich protagonista assoluta.

Le notizie sul reboot sono al momento pochissime e arrivano tutte dal market internazionale di scena all’ultimo Festival di Cannes attualmente in corso; per adesso sappiamo solo che la Costantin ci sta “lavorando in maniera creativa”, con il delegato della società Martin Moszkowicz a suggerire la possibilità di un adattamento seriale per il piccolo schermo: “Per noi la priorità è dare al pubblico qualcosa che sia diverso da un punto di vista creativo, così da non ritrovarsi a vedere di nuovo più o meno lo stesso prodotto. È di questo che parliamo negli ultimi giorni, di un approccio fresco e diverso”.

Una certezza però c’è già: Anderson non ritornerà alla regia. “Ha realizzato sei film della saga, guadagnando 1 miliardo e 200 milioni di dollari, dieci anni di duro lavoro; ha sentito fosse ora di passare a qualcos’altro”.