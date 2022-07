Resident Evil: nella stagione 2 debutterà uno dei più famosi personaggi dei videogame!

La serie tv di Resident Evil ha debuttato su Netflix questa settimana con tutti e gli otto episodi della prima stagione, ma in una recente intervista lo showrunner Andrew Debb ha già anticipato che nella stagione 2 di Resident Evil comparirà uno dei personaggi più famosi della saga di videogame.

"Revelations", l'ottavo e ultimo episodio della prima stagione di Resident Evil di Netflix, si conclude con una scena ambientata nella timeline del 2022: Jade (Tamara Smart) e Billie Wesker (Siena Agudong) lasciano New Raccoon City con Bert Wesker (Lance Reddick), uno dei tre cloni del dottor Albert Wesker. Prima della loro partenza, Jade e Billie ricevono però un messaggio dal loro padre adottivo e creatore ormai deceduto, Al Wesker (un altro dei cloni di Albert), che li invitava a cercare una certa Ada Wong...

Ora, parlando con ScreenRant, Dabb ha dissipato ogni dubbio degli appassionati e tranquillizzato i fan, assicurando loro che "Ada Wong comparirà al 100%" nella seconda stagione di Resident Evil".

Uno dei personaggi più famosi e iconici della saga di videogame targata CAPCOM, spia misteriosa e sensuale a volte alleata e a volte avversaria, Ada Wong è apparsa per la prima volta nel videogioco del 1998 Resident Evil 2, per poi tornare nell'epilogo di Resident Evil 3: Nemesis del 1999. Da lì, Ada è diventata un punto fermo del franchise, ritagliandosi un ruolo più significativo nell'amato Resident Evil 4 e comparendo anche in Resident Evil: The Umbrella Chronicles, Resident Evil: The Darkside Chronicles e Resident Evil 6.

Ricordiamo che la serie tv di Resident Evil è canon con le storie dei videogame, dunque chiaramente Andrew Debb dovrà tener conto delle precedenti avventure del personaggio: cosa ne pensate dello show Netflix? Ditecelo nei commenti!