Resident Evil, svelati nuovi personaggi e quando inizieranno le riprese

Una nuova serie prequel di Resident Evil è in fase di sviluppo da parte di Netflix e sarà ambientata su due diverse linee temporali. Questa nuova storia sarà incentrata sulle gemelle Wesker durante i loro anni dell'adolescenza a New Raccoon City e continuerà circa un decennio dopo mentre affrontano il virus T.

The Illuminerdi riporta che le riprese della serie Resident Evil di Netflix dovrebbero iniziare potenzialmente il mese prossimo anche se nessun membro del cast è stato annunciato. Le specifiche su quando la serie uscirà su Netflix non sono state fornite.



Il rapporto prosegue rivelando che Constantin Film e Netflix stanno cercando cinque nuovi attori per altrettanti ruoli. La storia di Resident Evil sarà incentrata sulle figlie gemelle di Albert Wesker, Jade e Billie.



I casting sono alla ricerca di una giovane Jade: descritta come un'adolescente audace e ribelle arrabbiata con il padre. Tuttavia, è estroversa, estremamente sicura di sé ed è in grado di fare amicizia con gli altri e adattarsi facilmente. Il suo legame più stretto è con la sua introversa sorella gemella, Billie. Hanno personalità opposte in molti modi, ma le decisioni sfacciate di Jade alla fine portano sua sorella nei guai.

La giovane Billie è descritta invece simile a Jade, non è contenta di dover cambiare la sua vita e trasferirsi in questa comunità. Tuttavia, a differenza di Jade, sta cercando di essere il più ottimista possibile al riguardo. Quando si intrufola nel laboratorio di suo padre per smascherare il trattamento disumano e la sperimentazione sugli animali, Billie viene morsa da un animale rabbioso che soffre di un virus sconosciuto. Il morso ha risultati catastrofici per Billie, diventa sempre più rabbiosa e perde facilmente il controllo delle sue emozioni. Insieme a Jade, Billie cerca di trovare risposte a ciò che le sta accadendo e un modo per fermarlo.



Albert Wesker: un uomo misterioso, affascinante e pieno di segreti. È il padre di Jade e Billie e pur essendo una brillante mente scientifica e distaccata, il suo lato oscuro non è immediatamente evidente. Alla fine la sua ambizione viene a galla. Albert è estremamente motivato dalla sua scoperta scientifica, che lo porta a testare le sue teorie senza prevedere le loro orribili ramificazioni nel mondo.



Jade adulta: è cambiata molto dai suoi anni di adolescenza spericolata. È una scienziata motivata, che sopravvive con la sua intelligenza. È piena di sensi di colpa e si sente responsabile per la catena di eventi apocalittici che hanno condannato sua sorella e cambiato per sempre il mondo. Jade odia l'Umbrella.

Infine c’è Evelyn, che ha tutte le carte in regola per essere l'antagonista della serie: donna di 40-49 anni, figlia di un misterioso capo azienda. È prepotente, spietata, ambigua. Ha un figlio di nome Simon, un famoso atleta e studioso di 15 anni che ha già competenze informatiche avanzate.



Chissà se la serie si collegherà direttamente ai sei film di Resident Evil di Paul WS Anderson che non esclude di poter tornare nel franchise.