Resident Evil, un primo teaser per il leve-action Netflix: presto anche il trailer

È passato diverso tempo da quando è stato ufficializzato lo sviluppo di un live-action Netflix di Resident Evil, e ora finalmente possiamo dare un'occhiata un primo teaser (in attesa del trailer dell'arrivo imminente).

Forse anche per via del più recente film Resident Evil Welcome to Raccoon City, si è parlato relativamente poco della serie tv live-action in produzione per Netflix ispirata anch'essa al celebre franchise videoludico. Inoltre, la mancanza di materiale promozionale finora e la segretezza che circonda il progetto non avevano aiutato in tal senso.

Adesso però i profili social di Netflix hanno cominciato a condividere e anticipare l'arrivo dei primi teaser, e infatti in calce alla notizia potete trovare proprio un breve video promozionale con protagonista uno dei dobermann che poi nel gioco diventano dei cani zombie.

Per il momento, dunque, non abbiamo ancora la possibilità di vedere che aspetto avranno gli interpreti dello show che, ricordiamo, saranno Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nunez.

Tuttavia, lo stesso post promette anche l'arrivo di un primo full trailer di Resident Evil nei prossimi giorni, quindi non ci resta che attendere ancora un po' per scoprire come lo showrunner Andrew Dabb ha deciso di portare in vita la celebre saga per il piccolo schermo.