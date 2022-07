Resident Evil, i Wesker coprono le loro tracce nella nuova clip della serie Netflix

Sta per approdare su Netflix un ulteriore progetto legato al franchise di Resident Evil, una serie tv live-action che si è finora presentata con una serie di teaser e trailer, e che quest'oggi si mostra con una nuova clip. Guardiamola insieme.

Dopo il reboot di Resident Evil uscito qualche mese fa al cinema, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, sta per arrivare il momento della serie tv Netflix di Resident Evil, di cui si è occupato l'ex-showrunner di Supernatural Andrew Dabb.

Come recita la sinossi ufficiale dell show, la storia è ambientata nel 2036 "14 anni dopo il disastro causato da Joy. Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo infestato da individui infetti assetati di sangue e incredibili creature. In questa carneficina assoluta, Jade è tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle inquietanti connessioni del padre con la sinistra Umbrella Corporation e più di ogni altra cosa da quanto accaduto a sua sorella Billie".

La clip che trovate anche in testa alla notizia ci porta probabilmente proprio all'interno dell'Umbrella Corporation (nella caption leggiamo d'altronde "Umbrella Corporation, un luogo pieno di insabbiamenti e corruzione"), e come segnala anche Comicbook sembra essere ambientata precedentemente al presente dello show, dato che la giovane Billie (Siena Agudong) è in un qualche modo infortunata, e Albert Wesker (Lance Reddick) dà istruzioni all'altra figlia, Jade (interpretata nella sua versione più giovane da Tamara Smart) di portare via la sorella. Lui, intanto, lo vediamo prima causare un qualche tipo di malfunzionamento ai computer dell'edificio, e poi cospargersi di sangue di cane...

Per capire meglio cosa sta accadendo non resta che attendere il 15 luglio, quando la prima stagione di Resident Evil arriverà su Netflix.