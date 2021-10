Retreat, la star di The Crown Emma Corrin protagonista della nuova serie FX

Dopo essere stata la Principessa Diana in The Crown e aver vestito i panni di Lady Chatterley nel prossimo adattamento del libro di D.H. Lawrence, Emma Corrin diventerà una giovane investigatrice nella serie di FX, Retreat.

Fresca dal successo ottenuto grazie alla pluripremiata serie tv di Netflix The Crown, Emma Corrin continua ad ampliare il suo curriculum con un'altra produzione televisiva.

Si tratta questa volta di una miniserie per il network americano FX ideata dai creatori di The OA Brit Marling e Zal Batmanglij.

Sarà intitolata Retreat, e vedrà l'attrice nei panni della protagonista della vicenda, una giovane che si improvviserà detective durante un misterioso ritiro.

Come ci informa Deadline "Retreat è una radicale concettualizzazione del whodunnit con un nuovo tipo di detective, Darby Hart (Corrin), una giovane appartenente alla Generazione Z. Darby e altri undici ospiti vengono invitati da un solitario milionario a partecipare a un misterioso ritiro in una remota e abbagliante località. Ma quando uno degli altri ospiti verrà trovato morto, sarà Darby a cercare in tutti i modi di provare che si è trattato di un omicidio, prima che l'assassino possa spegnere un'altra vita".

Marling e Batmanglij si occuperanno di scrivere e dirigere la serie, che al momento non ha ancora una data d'uscita né di inizio produzione.