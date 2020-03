Reunion in casa Sheffield: il cast de La Tata rimette in scena il pilot dello show

La Tata è una delle serie cult degli anni '90 e tra risate, parrucche e irriverenza Fran Drescher ha lasciato il segno in un'intera generazione. Adesso l'intero cast è pronto a tornare per salutare i suoi fan e rimettere in scena la primissima apparizione di tata Francesca... In webcam!

La scorsa settimana la creatrice, nonché produttrice dello show, Fran Drescher aveva anticipato una grande sorpresa in arrivo questa settimana (post in calce) e finalmente le carte sono state scoperte.

In occasione del ventesimo anniversario dello show, il cui ultimo episodio andò in onda nel maggio del '99, il cast capeggiato dall'esuberate Drescher e da Charles Shaugnessy, aka il Signor Sheffield, ha deciso di regalare un sorriso ai fan di tutto il mondo, vista anche l'emergenza sanitaria di questo difficile momento.

Hanno quindi deciso di riprendere il copione dell'episodio pilota, trasmesso nel 1993, nel quale la commessa e truccatrice di un negozio di abiti da sposa si vedrà improvvisamente assumere come tata a tempo pieno da un importante produttore di Broadway.

La reunion, tenutasi sulla piattaforma Zoom, è stata registrata e sarà pubblicata lunedì 6 aprile sul canale YouTube della Sony Pictures Television, emittente che portò alla luce il progetto.



"La risata è la miglior medicina!", ha detto la Drescher, "Quindi in questi tempi difficili Petah [Mark Jacobson] ed io abbiamo pensato 'Non sarebbe fantastico se rimettessimo insieme il cast originale per leggere insieme l'episodio pilota?' È un'occasione unica nella vita portare conforto ai nostri fan costretti all'isolamento e alla quarantena, non trovate? Sicuramente noi ci siamo sentiti sollevati e speriamo che possiate fare altrettanto."

Intanto, oltreoceano la serie sembrerebbe essere in procinto di arrivare su Netflix, mentre in Italia l'aggiunta al catalogo è ancora incerta, ma nell'attesa incrociamo le dita.