La reunion di Friends? HBO Max non spegne le speranze dei fan

Mentre i fan statunitensi sono ancora disperati per la rimozione di Friends dal catalogo di Netflix, l'emittente televisiva HBO ha deciso di ritornare a parlare dell'attesa reunion del cast della serie.

Durante il press tour per la "Television Critics Association", il dirigente di HBO Max Kevin Reilly ha parlato dell'eventuale puntata che ci dovrebbe raccontare il futuro dei protagonisti della serie, affermando che: "C'è un interesse diffuso a riguardo, ma non riusciamo a trovare il momento giusto. Ad oggi quindi è ancora in forse". Secondo vari rumor di Deadline Warner Bros e il resto del cast sarebbero ancora bloccati nella fase di stesura dei contratti, a quel punto però si dovrebbe riuscire a trovare un periodo libero per i 6 attori, impegnati in molti altri progetti. Per ora quindi tutti gli appassionati dovranno accontentarsi delle stagioni presenti nel catalogo di HBO Max e di Netflix per il mercato italiano.

Non sarà una reunion facile da far avverare, ma sono numerosi i fan ansiosi di scoprire cosa ne è stato di Chandler, Monica, Ross, Rachel, Joey e Phoebe dopo oltre quindici anni dalla messa in onda della puntata finale. Nelle scorse settimane anche Jennifer Aniston aveva parlato della reunion di Friends, confermando l'impegno di tutto il cast nel tentare di trovare un accordo per la puntata speciale.