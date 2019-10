Reunion di Friends sul profilo Instagram di Courtney Cox: i fan sognano

Quella di una reunion di Friends è una possibilità, per la verità mai palesatasi in maniera concreta, che da anni fa sognare vecchi e nuovi fan della celebre sit-com. Periodicamente, allora, una foto o una dichiarazione di qualche tipo danno adito ai più ottimisti di sperare che la cosa possa effettivamente accadere.

L'ultima a dare ai fan un motivo di scatenarsi è stata Courtney Cox, indimenticabile Monica Geller della serie: l'attrice, tramite il proprio account Instagram, ha infatti postato una foto che la ritrae insieme a Jennifer Aniston e Matt LeBlanc, rispettivamente Rachel Green e Joey Tribbiani nello show.

L'incontro fra le tre star di Friends, evidentemente incontratesi per passare una tranquilla serata insieme, ha immediatamente attirato nei commenti alla foto orde di fan che non chiedevano altro che un appiglio per urlare ancora una volta al mondo la loro voglia di un revival. Tra i commenti, quindi, assistiamo ad un pullulare di "questo vuol dire reunion di Friends?", "un film di Friends! Fate sì che accada" e così via: ennesima dimostrazione che, a quindici anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio, la popolarità della sitcom non sia andata scemando neanche per un attimo.

Non tutti però la pensano allo stesso modo: James Michael Tyler, che nella serie interpretava il barista Gunther, ha infatti ammesso di non ritenere una buona idea quella di una reunion o di un reboot dello show. Lo stesso Tyler ha poi svelato anche un incredibile retroscena riguardo una storyline mai realizzata sul suo personaggio e Rachel.