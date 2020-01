La reunion di Melissa Joan Hart con il cast di Sabrina Vita da Strega

L'attrice Melissa Joan Hart ha pubblicato all'interno del proprio profilo Instagram una foto mentre si trova in compagnia di Nate Richert, Elisa Donovan e David Lascher, gli attori comparsi nella serie TV Sabrina Vita da Strega.

Quando pensiamo al personaggio di Sabrina Spellman ci vengono immediatamente in mente i lineamenti del volto dell'attrice Kiernan Shipka, la carismatica protagonista della serie TV Le Terrificanti Avventure di Sabrina, adattamento del personaggio proveniente dai fumetti di Archie Comics.

Dal 1996 al 2003, però, lo stesso ruolo era stato ricoperto da Hart nella sitcom Sabrina, the Teenage Witch - conosciuto in Italia con il titolo Sabrina Vita da Strega - diventando uno dei prodotti cult dell'epoca. Recentemente l'attrice si è riunita con i suoi vecchi colleghi come si può vedere dalla foto pubblicata all'interno del noto social network. Il post, accompagnato dal commento 'TV dinner!!', vede il gruppo di attori sorridenti mentre sono seduti a tavola per cenare. Hart si trova vicino agli ex interpreti di Josh e Morgan, mentre vicino a David Lascher è presente Richert, ovvero l'attore che ha prestato il volto al personaggio di Harvey Kinkle.

L'attuale serie, invece, tornerà disponibile su Netflix il prossimo 24 gennaio. Vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, oltre a poter visionare il trailer della terza stagione.