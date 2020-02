Reunion per i protagonisti di Ned Scuola di Sopravvivenza: Nickelodeon punta al revival?

Se siete cresciuti con le serie TV degli '90 sicuramente avete desiderato tre cose: due Fantagenitori, una "coscienza animata" come quella di Hilary Duff in Lizzie McGuire e la sola ed unica Guida di Ned Bigby... Che potrebbe fare presto il suo ritorno in un inatteso revival targato Nickelodeon.

Nelle ultime ore i tre protagonisti della serie Devon Werkheiser (Ned), Daniel Curtis Lee (Simon "Cookie" Nelson-Cook) e Lindsey Shaw (Jennifer "Moze" Mozel) si sono incontrati per una reunion a sorpresa e a pubblicare le foto dell'incontro la stessa Shaw, che al di sotto del post Instagram (in calce), lascia un enigmatico commento:

"Riguardo ieri sera... Il mio cuore è impazzito dopo aver rivisto la mia famiglia di Ned [Scuola di Sopravvivenza]. Sono davvero eccitata all'idea di poter vivere altre avventure con loro. Ricordate quando ero più alta di voi di una spanna? In qualche modo ho l'impressione che la luce nei nostri occhi sia rimasta la stessa di allora e questo è davvero confortante ed importante per me. Vi voglio bene!"

Poco dopo anche "Cookie" ha condiviso un post simile, nel quale però si allude senza troppi veli ad un possibile revival:"Lo zio Cookie, Ned e Moze sono tornati! C'è amore in questa stanza! Re- 🥾?!?"

L'ultimo simbolo allude infatti al re-boot, che in inglese vuol dire proprio stivale, e del resto l'idea di proseguire l serie anche per gli anni del liceo fu resa nota già nel 2008, ma poi il progetto fu accantonato.

Considerando l'età degli attori, il reboot/ revival di Ned Scuola di Sopravvivenza potrebbe essere ambientato al college o persino dopo. Vorreste vedere nuove avventure per l'esilarante trio? Fatecelo sapere nei commenti!