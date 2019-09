Reunion tra (quasi) Stark: l'abbraccio tra Sansa e Jon Snow agli Emmy

Otto stagioni (o quasi, considerate le diverse storyline) passate a condividere il set lasciano il segno: tra gli attori di Game of Thrones i rapporti di amicizia creatisi durante le riprese dello show non si dissolveranno tanto facilmente, come dimostrano le reazioni dei membri del cast durante la cerimonia di premiazione degli Emmy.

Tra coloro che hanno causato più di una lacrima di commozione possiamo sicuramente annoverare Kit Harington e Sophie Turner: la nuova Queen in the North e l'ex-bastardo Stark felicemente esiliato oltre la Barriera hanno dato sfogo alla felicità di rivedersi con un plateale abbraccio che ha attirato l'attenzione di tutti i fan di Game of Thrones che hanno seguito da casa la cerimonia.

Gli stessi fan hanno intasato i social con il video dell'incontro fra i due, lasciandosi andare a commenti commossi riguardo la nostalgia per lo show conclusosi lo scorso maggio. Turner ed Harington non sono comunque stati gli unici a catalizzare l'attenzione: Gwendoline Christie, ad esempio, ha fatto di tutto per non passare inosservata con la sua mise a dir poco sopra le righe.

La premiazione di GoT, che ha portato a casa un Emmy come Miglior serie drammatica e un premio individuale come Miglior attore protagonista per Peter Dinklage, è stata anche il momento adatto per ricordare i bei momenti passati sul set: lo sceneggiatore Daniel Weiss ha ammesso di avere difficoltà a credere che siano tutti sopravvissuti alle gelide notti di Belfast.