Una reunion di Seinfeld è possibile? Ecco cosa ne pensa il suo protagonista

Seinfeld è la serie che ha cambiato la televisione: la sitcom con protagonista Jerry Seinfeld, da cui prende il titolo, è stata tra gli show più amati di sempre e dopo 25 anni dalla fine è d'obbligo chiedersi se vedremo mai una reunion di Seinfeld sul piccolo schermo.

La risposta è.. forse. Il suo protagonista, nonché co-creatore insieme a Larry David, Jerry Seinfeld ha rivelato che ci saranno alcuni aggiornamenti, proprio nel corso di un suo spettacolo di cabaret: "Qualcosa accadrà e avrà a che fare con il finale di Seinfeld. E proprio quello a cui stai pensando tu, lo abbiamo pensato anche io e Larry, quindi vedrai... vedrai". Dalle parole di Seinfeld non sembrerebbero esserci dubbi sulla possibilità di un reunion, ma se vogliamo essere più ottimisti, che sia in arrivo un revival completo?

Il cast di Seinfeld, una volta terminato lo show, si è riunito più volte in diversi show: la prima volta, gettando anche chiarimenti sul finale della sitcom, è stato presente nella stagione 7 di Curb Your Enthusiasm, per poi collaborare anche nel programma di Seinfeld online Comedians in Cars Getting Coffee.

Cosa attende Seinfeld nel futuro? Grazie a due programmatori, una parodia di Seinfeld sviluppata con l'IA avrà avanti per sempre e dunque i fan della sitcom "sul nulla", almeno grazie all'intelligenza artificiale, potranno rivivere parte di quei momenti esilaranti.