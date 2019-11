Revenge: Mike Kelley sta pianificando un reboot della serie ABC

Secondo quanto riportato da varie testate internazionali tra cui Deadline, una delle serie drama più popolari della ABC potrebbe presto tornare con un reboot totale: stiamo parlando di Revenge, che vedeva protagoniste Emily VanCamp e Madeleine Stowe.

Il reboot in questione sarebbe in sviluppo per mezzo dello stesso creatore della serie, Mike Kelley, e dal produttore e sceneggiatore Joe Fazzio, nonché dalle case di produzione Temple Hill e ABC Studios, che fanno riferimento ai Disney TV Studios.

Scritta da Kelley e Fazzio, il nuovo Revenge racconterà le vicende di una giovane latino-americana immigrata. Guidata da uno dei personaggi più amati della serie originale, arriva a Malibu per avere vendetta su una dinastia di proprietari di aziende farmaceutiche, la cui insaziabile avidità ha portato all'omicidio della madre biochimica, alla distruzione della sua famiglia e a un'epidemia globale.

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, e secondo le fonti il personaggio della serie originale che farà da ponte al nuovo reboot non ha ancora un'identità e non ci sono attori legati a nessuna parte. Kelley e Fazzio saranno anche produttori esecutivi dello show insieme a Melissa Loy e Marty Bowen di Temple Hill, entrambi produttori esecutivi anche della serie originale. Ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas, Il conte di Monte Cristo, il Revenge originale aveva protagonista la VanCamp nei panni di una giovane ragazza che arrivava negli Hampton per la sua vendetta nei confronti di una ricca famiglia.

La serie, dopo il debutto nel 2011, ebbe un notevole successo e continuò per quattro stagioni alla ABC, prima della cancellazione avvenuta nel 2015. La Temple Hill, che produce lo show, ha anche altri progetti in corso in altri network, come Mr. Mercedes su Audience, Looking For Alaska su Hulu e l'imminente Love, Simon per Disney+ e Lil Dicky per FX.