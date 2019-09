Revival di Lizzie McGuire: Hillary Duff entusiasta della risposta dei fan

La scorsa settimana durante il D23 Expo è stato annunciato ufficialmente il revival della serie tv dei primi anni 2000, Lizzie McGuire, con la protagonista Hillary Duff che dal palco dell'evento ha confermato la produzione dello show. L'attrice in questi giorni ha espresso il suo entusiasmo per l'incredibile risposta dei fan.

"Sono così entusiasta!" ha dichiarato Hillary Duff "La risposta dei fan è stata folle. Siamo tornati. La banda è di nuovo insieme".

"So che le persone hanno sentito indiscrezioni da molto tempo su questo progetto. Ne ho discusso a lungo con la Disney e questo mi è sembrato il momento giusto. Siamo pronti per iniziare".

Hillary Duff ha confermato di aver lavorato insieme a Terri Minsky, creatrice originale dello show, per questo revival.



La trama racconta di una Lizzie McGuire trentenne, ormai immersa nella propria carriera e fidanzata con uno chef di New York.

"Adesso Lizzie ha trent'anni e mi piace molto l'idea che si svegli il giorno del suo trentesimo compleanno e capisca che questo non è il posto in cui pensava di essere. Anche la mia vita ha assunto delle forme diverse e il mio momento non era il trentesimo compleanno ma negli anni 2000, quando ero più piccola. Lizzie è davvero la migliore amica di tutti e ciò che tutti amano di lei è quanto sia socievole".

Hillary Duff dopo l'annuncio sul palco aveva parlato di alcuni dettagli dello show, ufficializzato dalla Disney nel corso del D23 Expo di agosto.