Il revival di Lizzie McGuire è in pausa a causa del cambio di showrunner

Sembrava tutto pronto per il revival di Lizzie McGuire prodotto dalla Disney per entrare a far parte del catalogo del suo servizio streaming, ma nelle ultime ore abbiamo scoperto che le puntate sono state messa in pausa a causa di divergenze con la showrunner.

A causa di aspettative diverse con il network, Terri Minsky creatrice della serie ha deciso di abbandonare il progetto, nonostante siano state già girati un paio di episodi della stagione. La serie sarà quindi sospesa fino a quando non si troverà un nuovo showrunner per sostituirla, per adesso non conosciamo ancora i nomi dei possibili candidati. Con un commento pubblicato sulla celebre testata online Variety un portavoce di Disney ha affermato: "I fan hanno un grande legame emotivo con Lizzie McGuire e si aspettano grandi cose dalla nuova serie. Dopo aver girato due puntate abbiamo deciso di doverci muovere in una direzione creativa differente, cerchiamo quindi una nuova prospettiva per lo show".

Questa notizia ha deluso tutti i fan dello show andato in onda nel 2001 e composto da 2 stagioni, i quali erano ansiosi di scoprire come sarebbe continuata la storia di Lizzie McGuire. Per adesso nessuno del cast ha commentato questo annuncio, in molti credono che comunque gli episodi girati fino ad adesso subiranno delle modifiche, costringendo così gli interpreti a nuove riprese. Se siete comunque interessati a scoprire qualcosa in più sulla trama della serie vi lasciamo con questa intervista a Hillary Duff su Lizzie McGuire.