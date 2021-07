Rey Mysterio, Kalisto rivela: 'Ero pronto a sfidarlo in un Mask vs Mask'

Per buona parte della sua carriera, Rey Mysterio ha indossato orgogliosamente la sua maschera da luchador, mettendola in gioco in diversi match. Dopo la sconfitta con Kevin Nash e Scott Hall a SuperBrawl IX, per esempio, nel 1999 fu costretto a smascherarsi. A pochi giorni dall'annuncio che John Cena tornerà nella WWE, un'altra notizia fa discutere.

In una recente intervista, infatti, il wrestler Kalisto ha raccontato di essere stato a un passo dallo sfidare Rey Mysterio in un nuovo Mask vs Mask, che sarebbe stato sicuramente molto gradito agli appassionati di wrestling. Il progetto, però, non prese corpo e l'idea non è stata sottoposta a Vince McMahon.

"Il mio più grande rammarico è non aver presentato la mia idea a Vince" ha rivelato Kalisto. "Praticamente lo sapeva tutto il mondo, tranne Vince. Volevo fare un match Mask vs Mask contro Rey Mysterio. Ho avuto la benedizione di Rey, la benedizione di Dominik, tutti. Lo adoravano tutti. L'ho raccontato anche a Paul Heyman, che mi ha detto: Ma è geniale, fatelo! È una storia così bella, è il mio più grande rimpianto non averne parlato con Vince. Proprio prima di farlo, sono stato licenziato."

Il wrestler ha continuato spiegando che era "disposto a tutto, anche a perdere la maschera. Avevo una storia così bella che nessuno se la sarebbe aspettata. Tutti la adoravano. Ma è colpa mia: sarei dovuto andare da Vince McMahon."

Per altri approfondimenti sulla WWE e sul mondo del wrestling, rimandiamo alla nostra intervista esclusiva a Riddle.