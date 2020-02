Rhea Seehorn avverte: la quinta stagione di Better Call Saul sarà la più tragica

L'ultimo trailer di Better Call Saul 5 ha riservato qualche sorpresa a tutti i numerosi fan dello show. Nel frattempo Rhea Seehorn, conosciuta come Kim Wexler, ha rivelato che le prossime puntate saranno molto drammatiche.

I commenti dell'attrice vengono riportati da Entertainment Weekly, che in un'intervista ha voluto chiederle quali sono le differenze tra la quinta e le restanti stagioni dello show con protagonista Bob Odenkirk: "Sarà piena di tensione, ma anche la più divertente, la più tragica, la più complessa. Si esplorerà molto a fondo la psiche dei personaggi".

Rhea Seehorn rivela anche come reagirà il suo personaggio alle vicende andate in onda durante la quarta stagione, che ha visto Jimmy assumere l'identità di Saul Goodman: "Kim avrà molto a cui pensare, verranno esplorate tutte quelle questioni che sono nate dalla quarta stagione, tipo che tipo di persona ho davanti? Quanto sono disposta a compromettere del mio carattere? Ma Kim non è la stessa che abbiamo visto all'inizio, ha aiutato Jimmy nel suo piano fino al suo cambio di idea finale. Ma il fulcro del suo nuovo pensiero è che lui l'ha presa in giro alla fine. Anche lei si era convinta che esistesse un Jim diverso sotto Saul, penso che lo creda ancora".

In attesa del prossimo 23 febbraio, data in cui verrà pubblicata la quinta stagione, vi lasciamo con questo video motivazionale di un protagonista di Better Call Saul.