Rhea Seehorn e Bob Odenkirk in un nuovo progetto insieme dopo Better Call Saul!

Con la conclusione definitiva di Better Call Saul siamo stati costretti a salutare la coppia inossidabile composta da Bob Odenkirk e Rhea Seehorn, che in questi anni ci ha accompagnato nei panni di Saul Goodman e Kim Wexler. Ma a quanto pare nel futuro delle due star ci sarebbe un nuovo progetto insieme e i fan non stanno più nella pelle adesso!

In un'intervista rilasciata a Consequence, Seehorn ha parlato dei suoi prossimi progetti dopo Breaking Bad. Tra i vari lavori imminenti, che includono un dramma per Apple TV+ con Vince Gilligan, il co-creatore di Better Call Saul, l'attrice nominata agli Emmy ha detto che ha in programma di lavorare con il resto del cast e della troupe dello spin-off. Nella dichiarazione che segue, Seehorn afferma di avere in programma un altro progetto con Odenkirk:

"Sto cercando attivamente di lavorare con persone della famiglia di Better Call Saul, in particolare con i miei produttori. Sto cercando di fare qualcosa con Peter, e io e Bob [Odenkirk] abbiamo delle cose che stiamo già pianificando di fare insieme. Io e Patrick [Fabian] vogliamo fare delle cose, voglio lavorare ad altre cose con [il produttore esecutivo] Melissa Bernstein. In pratica sto cercando di non lasciare mai quella famiglia".

Il prossimo progetto di Vince Gilligan non avrà un antieroe come protagonista, distaccandosi quindi ulteriormente dalle atmosfere di Breaking Bad e Better Call Saul: "Direi che al centro della storia ci sarà un personaggio che, più che un antieroe, è una persona con dei problemi, dal carattere molto sfaccettato, e che sta provando in tutti i modi a fare la cosa giusta. Ma non voglio rivelare troppo...", ha detto Gilligan.

Oltre al dramma di Apple TV+ con Gilligan, che è stato paragonato a Ai confini della realtà, Seehorn reciterà accanto a Jim Gaffigan nel film indipendente Linoleum. L'attrice sta anche lavorando alla seconda stagione di Cooper's Bar, una serie di cui è protagonista e regista. Odenkirk ha un ruolo nel film del 2023 Worlds Apart, incentrato su tre coppie che rimangono bloccate a casa durante l'inizio di un isolamento. Rimarrà inoltre con AMC per il prossimo dramma Straight Man, basato sull'omonimo libro di Richard Russo.