Rhenzy Feliz, interprete di Alex Wilder, sul futuro del personaggio di Marvel's Runaways

Marvel's Runaways è a metà della sua prima stagione su, e, che interpreta, è consapevole delle aspettative che nutrono i lettori della serie a fumetti per il suo personaggio e cosa potrebbe significare per il suo status di leader del gruppo.

Attenzione possibile Spoiler

Finora, Alex ha agito da catalizzatore per il gruppo di adolescenti benestanti di Los Angeles, i quali scoprono che i loro genitori non sono quelli che pensavano essere. È una rivelazione che probabilmente non sarebbe mai avvenuta se Alex non avesse tentato di riunire il gruppo di studenti dopo che una tragedia li aveva visti prendere strade diverse. Parlando ai microfoni di Screen Rant Feliz ha detto:

"Mi piace pensare che sia un leader capace. Qualcun altro, forse mentre la stagione va avanti, potrebbe prende il suo posto. Ma molto spesso i ragazzi si rivolgono ad Alex. Gli chiedono quale sia la prossima mossa. Chiedono "Cosa facciamo?" Gli lasciano sempre l'ultima parola. Capiscono che Alex è molto intelligente, calcolato e strategico e sebbene abbia molte emozioni, si tratta di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato per lui. Quindi in questo momento è una specie di leader del gruppo. Vedo qualcun altro essere in grado di rimpiazzarlo? Forse, si. Ma per ora penso che si rivolgano a lui e si aspettino una leadership da Alex."

Sulla futura svolta che invece ha il personaggio di Alex alla fine del primo volume della serie a fumetti, Feliz si è così espresso:

"Ne ero consapevole prima che finissi per accettare il ruolo. Ho fatto le mie ricerche sui fumetti; Ho guardato Wikipedia. Ho esaminato e scoperto la svolta alla fine del primo volume. Ho visto cos'era, ma tutti gli script che stavo ricevendo non si prestavano necessariamente a questo scopo. Certo, non lo so ancora, esattamente. E non sarei in grado di dirlo, ma voglio dire che se hai visto i primi cinque episodi, ci sono momenti in cui potresti essere in grado di vedere alcune sottigliezze, ma non giocano un grande ruolo nella stagione per Alex."

Marvel's Runaways va in onda su Hulu.