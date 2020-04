Ricardo o Daniel? Quale è il vero nome di Denver ne La Casa di Carta?

Si torna a parlare di una delle serie più famose di Netflix: oltre agli indizi sulla quinta stagione de La Casa di Carta, vi segnaliamo questa curiosità riguardo il vero nome di Denver, personaggio interpretato da Jaime Lorente.

Ci riferiamo ad un evento accaduto durante la quinta puntata della stagione appena pubblicata nel catalogo di Netflix, in cui possiamo assistere ad una scena in cui Denver, il Professore e Mosca sono andati a prendere Juanito, loro complice, diventato negli anni Julia. Di fronte ai suoi parenti, Denver e Mosca, la ragazza decide di prendere in giro il cugino, chiamandolo nei suoi discorsi Daniel. Lo stesso Denver le dice di non usare più quel nome, ma di preferire Denver.

Anche in altre puntate precedenti abbiamo sentito chiamarlo in quel modo, ma alcuni fan hanno fatto notare una scena della seconda stagione, in cui parlando con Stoccolma, sua compagna, le rivela di chiamarsi realmente Ricardo. Si tratta di una svista oppure il personaggio con il volto di Jaime Lorente ha deciso di non dire il suo vero nome? Le prossime stagioni daranno una risposta anche a questa domanda.

Se non l'avete ancora letta vi segnaliamo la nostra recensione de La Casa di Carta 4, stagione che avrà un profondo impatto nella storia ideata da Àlex Pina.