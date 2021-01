Quanto è ricca Millie Bobby Brown? Il patrimonio della giovane star di Stranger Things

La popolarità della serie TV Stranger Things ha raggiunto vette insperate. Il prodotto originale Netflix è sempre in cima alle classifiche degli show più visti ed è il fiore all'occhiello della piattaforma. Sicuramente, ciò non rappresenta solo un vantaggio per chi ne detiene i diritti, ma anche per gli attori, tra i più pagati a Hollywood.

Tra di essi, il cachet più ricco è quello di Millie Bobby Brown. L'attrice inglese, 17 anni il prossimo 19 febbraio, è spesso stata al centro di polemiche negli ultimi anni: ultima tra tante, l'episodio che ha visto Millie Bobby Brown di Stranger Things in lacrime dopo l'incontro con una fan. Di certo, la ragazza potrà consolarsi con il proprio fatturato, davvero da capogiro.

La Brown è, al momento, l'attrice under 18 più pagata a Hollywood, con un fatturato che supera i 10 milioni di dollari. Partita con un assegno da 30.000 dollari a episodio durante il primo arco narrativo di Stranger Things, per la terza stagione è arrivata a percepire 300.000 dollari a puntata, che salirà a 350.000 per il quarto ciclo di episodi. Inoltre, per il film Enola Holmes, del quale è stata anche produttrice, si stima che abbia percepito 6.1 milioni di dollari. Più di un milione le è valso, invece, partecipare al film Godzilla II: King of the Monsters.

Grazie alle sue partnership e al suo branding personale, Millie sicuramente può vantare un patrimonio addirittura ben più consistente, frutto di investimenti intelligenti e collaborazioni remunerative, tra cui quelle con Converse e il marchio di occhiali Vogue Eyewear. Inoltre, la 16enne ha invaso il mercato del makeup, con i suoi prodotti beauty "Florence by Mills". Non c'è che dire, una vera miniera d'oro!

Per saperne di più sulla carriera della ragazza, vi lasciamo a un interessante approfondimento su quante parole dice Undici durante la prima stagione di Stranger Things. Conoscevate le cifre da capogiro che guadagna Millie Bobby Brown? E del suo patrimonio? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!