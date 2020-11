Riccardo Fogli ricorda Stefano D'Orazio: 'Sembrava stare meglio e invece...'

Nel corso di Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, è stato ricordato Stefano D'Orazio. Il batterista dei Pooh è scomparso nei giorni scorsi a causa di alcune complicazioni dovute al Covid-19.

"Speravamo potesse uscire dall’ospedale dopo quindici giorni e raccontarci com’era andata, magari scrivendo un libro. Con i Pooh era continuamente in contatto: a loro diceva anche quando faceva le flebo. C’era aria di miglioramento…Sembrava stesse meglio, invece poi è successo di tutto. È inspiegabile, impossibile pensare che Stefano non ci sia più" ha detto Riccardo Fogli visibilmente commosso per la perdita del caro amico.

"A me e ai Pooh sono arrivate telefonate da ogni parte del mondo dopo la sua morte. Tony Renis ci ha telefonato piangendo i Pooh per l’Italia e per il mondo sono insostituibili: sono stati saggi e romantici, Stefano ha scritto delle pagine che verranno analizzate e copiate e saranno libri di testo per il futuro, pagine aperte per ogni problema del mondo. Quelli come Stefano diventano sempre dei maestri da seguire. Stefano era tante cose. Un batterista, un cantante, un autore e uno scrittore" ha proseguito il celebre artista.

Un'altra cantante al momento si trova in ospedale malata di Covid, si tratta di Iva Zanicchi, le cui condizione di salute stanno destando molta preoccupazione.