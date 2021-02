Riccardo Scamarcio: 'La paternità mi ha aperto le porte del vero amore'

Riccardo Scamarcio non è mai stato un tipo di molte parole, anzi le sue interviste sono cosa più unica che rara ma, ora che la sua vita è cambiata, ha deciso di rivelare al mondo le gioie della paternità.

La sua relazione d'amore con Angharad Wood è stata tenuta sempre lontana dai riflettori e anche sulla nascita della piccola ha mantenuto il più totale riserbo. Di lei si sa solo che si chiama Emily e che ormai ha circa sei mesi.

"L' amore filiale, da noi, si porta in modo fisico, ai bambini si mettono le mani sul volto, ci si parla in dialetto, si crea una lingua speciale con cui si supera il pudore tra padre e figlio, è qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era estremamente affettuoso. Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa. La paternità mi ha aperto le porte del vero amore".

Insomma, Scamarcio sembra essere molto felice della sua nuova vita e soprattutto del suo nuovo status di padre. Di recente l'attore ha sfiorato la rissa con Brenno Placdo tra l'altro. Se vi va, riviviamo insieme i momenti salienti della storia d'amore tra Riccardo Scamarcio e Valeria Golino.