Alla ricerca di me: dopo gli Oscar Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Stephanie Hsu su Disney+

Dopo i record di Everything Everywhere all at once agli Oscar 2023, i vincitori della statuetta Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, insieme alla candidata Stephanie Hsu, si ritroveranno nel cast della nuova serie Alla ricerca di me, in uscita su Disney Plus.

Disney+ ha annunciato che la serie (titolo originale American Born Chinese) debutterà il 24 maggio sulla piattaforma streaming: la serie comedy d’azione targata Disney Branded Television e prodotta da 20th Television è tratta dall’omonima graphic novel di Gene Luen Yang, e racconta la storia di Jin Wang, un adolescente qualunque che si destreggia tra la vita sociale del liceo e quella domestica. Quando durante il primo giorno di scuola incontra un nuovo studente straniero, più mondi entrano in collisione e Jin si trova involontariamente coinvolto in una battaglia di divinità mitologiche cinesi.

Quest’avventura adolescenziale si avvale di un cast internazionale, tra cui i vincitori del premio Oscar e del Golden Globe Michelle Yeoh e Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once), Ben Wang (Chang a Canestro), il due volte candidato all'International Emmy Award Yeo Yann Yann (Re Dai Yu), Chin Han (Mortal Kombat), Daniel Wu (Frammenti dal passato - Reminiscence), l’ex campione di Taekwondo Jimmy Liu e Sydney Taylor (Just Add Magic); e con la candidata all’Oscar Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) come guest star. Lo sceneggiatore/produttore vincitore di un Emmy Award Kelvin Yu (Bob's Burgers, Central Park) è produttore esecutivo e showrunner, con Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli presto a lavoro su Avengers: The Kang Dynasty, ha diretto gli episodi.

In attesa di un trailer, godetevi il poster ufficiale qui sotto.