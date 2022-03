Alla ricerca di Nemo, Disney lavora ad una serie tv? Tutto quello che sappiamo

In base a quanto riporta Screenrant, Disney sarebbe impegnata nella creazione di una serie tv di Alla ricerca di Nemo, per la piattaforma streaming Disney+. Il film, uscito nel 2003, è uno dei titoli maggiormente amati nel catalogo Pixar, e ora potrebbe ampliare ulteriormente il proprio universo anche sul piccolo schermo.

Il film - sul nostro sito trovate il trailer del Blu-Ray di Alla ricerca di Nemo - racconta la storia di Marlin (in originale doppiato da Albert Brooks), un pesce pagliaccio impegnato a ritrovare il figlio Nemo (doppiato da Alexander Gould) che viene catturato dagli esseri umani nel corso del film.



Nella sua avventura alla ricerca di Nemo, Marlin è affiancato da un pesce azzurro smemorato di nome Dory (doppiato da Ellen DeGeneres). Dopo aver aiutato Marlin a riunirsi con Nemo, Dory diventa il personaggio principale del sequel Alla ricerca di Dory, uscito nel 2016. In un recente episodio di The DisInsider Show, si è fatto riferimento ad una possibile serie tv di Alla ricerca di Nemo:"[...] Diciamo solo che nei prossimi due anni avrete altri contenuti originali dopo Lightyear... Grazie a cose come Una vita da Dug e Cars on the Road, Pixar si sta buttando nel mondo delle serie. Animeranno e svilupperanno insieme a Andrew Stanton una serie di Alla ricerca di Nemo per Disney+".



Anche molti altri film della Pixar potrebbero avere uno spin-off quindi l'ipotesi che Alla ricerca di Nemo possa avere una serie tv non è affatto campata in aria. Vi terremo aggiornati nel caso ci fossero ulteriori novità.

Lo scorso anno Pixar ha festeggiato il 18° anniversario dall'uscita di Alla ricerca di Nemo nelle sale cinematografiche.