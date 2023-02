Richard Belzer ci ha lasciato: l'interprete di John Munch aveva 78 anni

Richard Belzer, comico e attore, interprete del Detective Munch in Homicide, Law & Order: SVU e in diversi altri show per la televisione, è morto nella sua casa di Bozouls nel sud-est della Francia all’età di 78 anni.

Lo stand up comedian ha intrapreso la sua carriera cinematografica grazie al film comico The Groove Tube e ottenendo piccoli ruoli in film di successo quali Saranno famosi e Scarface. Il grande successo, per lui, è arrivato però con la televisione e in particolare con il personaggio di John Munch, detective di Baltimora, estremamente intelligente, cinico e fermo sostenitore di diverse teorie del complotto, che vede la vita nella serie Homicide per poi approdare nella squadra di Law & Order SVU e, come guest star, in tante altre serie di successo tra cui X-Files, American Dad, Law & Order e The Wire, la serie culto di cui vi lasciamo la recensione della prima stagione, e addirittura in un fumetto Marvel.

La personalità del poliziotto ritratto dall'attore e la sua comicità macabra sono state caratteristiche distintive che si amalgamavano alla perfezione con le ambientazioni di questi show storici e in particolare nello spin-off della serie police procedural che si occupa di crimini di natura sessuale. Rimasto nella serie creata da Dick Wolf per ben quindici stagioni, John Munch avrebbe fatto un’ultima apparizione in Law & Order SVU 17 e risulta essere l’unico personaggio della storia della televisione ad essere apparso in almeno dieci serie differenti e sempre interpretato dallo stesso attore.

La vita privata di Belzer, costellata di violenze domestiche e tragedie, lo ha spinto verso la comicità prima di tutto per questioni di mera sopravvivenza. Nel 1993, in un intervista a People aveva infatti confessato: “La mia cucina è stato il luogo di lavoro più duro per me. Dovevo trovare il modo di far ridere mia madre per non essere picchiato”.

L’attore, stando alle parole dello scrittore Bill Scheft, suo amico di vecchia data, soffriva di diversi problemi di salute e sarebbe rimasto fino alla fine nel ruolo del suo personaggio più famoso e importante. Le sue emblematiche ultime parole? “Fuck you, motherfucker”.