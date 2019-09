Richard Dormer di Game of Thrones sarà protagonista della serie The Watch

L'attore Richard Dormer, interprete del personaggio di Beric Dondarrion all'interno della serie Game of Thrones conclusasi definitivamente lo scorso 19 maggio, è stato scelto per il ruolo principale nella prossima serie TV di BBC America intitolata The Watch.

Dopo averlo visto in molte stagioni della nota serie TV tratta dalla saga letteraria de Le cronache del ghiaccio e del fuoco restituire la vita a personaggi ormai deceduti, questa volta ammireremo Dormer nei panni del capitano Sam Vimes, un uomo che vive all'interno di una società che gli ha tolto qualsiasi tipo di potere e lasciato il suo dipartimento in balia degli eventi.

BBC America descrive lo show come "Ambientato nell'immaginaria città di Ankh-Morpok, un luogo dove il crimine è diventato legale. The Watch rappresenta un dramma anarchica in cui un gruppo di poliziotti cercherà di salvare la città dopo un lungo periodo di corruzione e criminalità".

La serie sarà una co-produzione tra BBC Studios e Narrativa, ed è basata sulla serie di romanzi fantasy dello scrittore britannico Terry Pratchett intitolata Discworld (Mondo Disco). All'interno del cast saranno presenti anche gli attori Adam Hugil (Constable Carrot), Lara Rossi (Lady Sybil Ramkin), Sam Adewunmmi (Carcer Dun), Marama Corlette (Corporal Angua) e Jo Eaton-Kent (Constable Cheery).

Infine, oltre alla serie fantasy di HBO - che nonostante la celebre petizione per un remake un recente sondaggio su Game of Thrones ha confermato l'apprezzamento del pubblico per il finale - Dormer è apparso anche nella serie di Sky Atlantic, Fortitude, interpretando il personaggio di Dan Anderseen.