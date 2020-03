Richard E. Grant entra a far parte del cast di Loki

Discussing Film riporta che Richard E. Grant è entrato a far parte di Loki, la serie Disney+ la cui uscita è stata confermata da Bob Iger per l'inizio del 2021.

Le fonti raccontano che sono stati firmati tutti gli accordi ma, come nel caso dell'aggiunta di Wunmi Mosaku alla produzione, non si conoscono i dettagli del ruolo che interpreterà. Insomma, continua a vigere il segreto sulla trama che verrà portata in scena.



Di recente, Grant ha interpretato il Generale Pryde in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Inoltre, è stato candidato al Premio Oscar nella categoria miglior attore non protagonista per aver recitato in Copia originale (Can You Ever Forgive Me?) nella parte di Jack Hock.



Per Richard E. Grant non si tratta della prima volta in cui lavora a una produzione Marvel. In passato, infatti, è stato Dr. Rice in Logan, la pellicola diretta da James Mangold. Nella lunga carriera di Grant sono presenti anche diverse partecipazioni a serie tv come Doctor Who, The Fear, Downton Abbey, Dig, Jekyll & Hyde, Una serie di sfortunati eventi e Tuca & Bertie. Tra gli altri progetti in cui è coinvolto in questo periodo, segnaliamo Dispatches from Elsewhere, la serie targata AMC in cui è uno dei personaggi principali, insieme a Jason Segal e Sally Field.

Ricordiamo che in questi giorni stanno venendo effettuate le riprese di Loki e che grazie a un video girato sul set abbiamo potuto vedere Laky Loki in azione. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere le nostre ipotesi e aspettative su Loki.