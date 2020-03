Richard E. Grant interpreterà Kang il Conquistatore in Loki?

Abbiamo appreso nei giorni scorsi dell'ingresso di Richard E. Grant nel cast di Loki, ma non è ancora chiaro che ruolo avrà l'attore nella serie Disney+ e nel Marvel Cinematic Universe. Fioccano così teorie e speculazioni da parte dei fan e - poiché l'unico dettaglio trapelato è che si tratta di un ruolo in costume - un'idea sembra molto gettonata.

Il ruolo del super villain Kang il Conquistatore sembra infatti particolarmente adatto a Grant. Kang sotto molti punti di vista sarebbe il cattivo perfetto per la Fase 4 del MCU: è un signore della guerra che viaggia nel tempo, che ha adottato varie identità ed alter ego a seconda delle diverse epoche. Nei fumetti Kang interagisce soprattutto con gli Avengers e con i Fantastici Quattro.

Secondo Comicbook.com, Richard E. Grant è la figura ideale per interpretare una personalità così eclettica, anche perché Kang indossa una maschera e un elmo che gli coprono costantemente la testa. In questo modo l'attore, che ha 62 anni, potrebbe essere agevolmente sostituito da uno stuntman nelle scene d'azione più audaci, e sfruttare allo stesso tempo la sua voce grave e minacciosa, che sembra fatta apposta per un villain del genere.

Al momento, ricordiamolo, si tratta di una semplice suggestione, ma chissà che Grant non finisca davvero per interpretare Kang il Conquistatore.

Richard E. Grant ha già recitato in un film Marvel, in Logan diretto da James Mangold. Ha inoltre partecipato a produzioni come Downton Abbey, Una serie di sfortunati eventi, Doctor Who e Game of Thrones.

Stando alle dichiarazioni degli ultimi giorni, sembrerebbe confermato il debutto di Loki su Disney+ nei primi mesi del 2021.