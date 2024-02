Richard Lewis è morto: la star di Curb Your Enthusiasm aveva 76 anni

Richard Lewis, comico, attore e scrittore che ha fatto sorridere generazioni di fan è passato a miglior vita abbandonando il suo pubblico a 76 anni, dopo numerosi incidenti che ne hanno minato la salute e dopo pochi anni dalla diagnosi del Parkinson che lo aveva costretto ad un rallentamento costringendolo a scegliere gli impegni lavorativi.

Dopo aver parlato del simpatico siparietto tra Elmo e Larry David, protagonista di Curb Your Enthusiasm, torniamo ad occuparci di uno dei volti noti del divertente show HBO pur cambiando decisamente registro per riportare la triste notizia della scomparsa del comico di New York, considerato uno dei migliori interpreti di sempre della stand-up Comedy e protagonista di tantissime apparizioni televisive e cinematografiche.

Dotato di uno stile personale e autoironico, Lewis ha basato la sua carriera su sketch e battute riguardanti il suo uso e abuso di alcool e droghe diventando un punto fermo delle seconde serate televisive già dal finire degli anni ’80 del secolo scorso.

L'attore ha continuato ad ottenere ruoli in diversi show, non solo comici, diventando uno dei punti di riferimento di Curb Your Enthusiasm, in cui ha potuto lavorare al fianco dell’amico di sempre Larry David.



Ancora non sono state resi noti i motivi della morte dell’attore avvenuta nella giornata del 28 febbraio 2024, e, ribandendo la nostra vicinanza a familiari e conoscenti, vi lasciamo alla notizia che, a distanza di mesi dall’avvenimento, è stato annunciato il decesso di Buddy Duress.