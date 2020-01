Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas in Citadel, la serie Amazon di Joe ed Anthony Russo

Si alza finalmente il sipario sulla misteriosa produzione Amazon Prime Video affidata a Joe ed Anthony Russo: fino a poco fa, infatti, della serie diretta dai registi di Avengers: Endgame non si conosceva neanche il titolo e tutto ciò che ci era dato sapere era che si sarebbe trattato di una spy story di raggio globale.

Dalle parti di Amazon, però, è serata di fuochi d'artificio: dopo aver svelato i primi quindici nomi del cast della serie su Il Signore degli Anelli, dunque, la produzione si è finalmente decisa a svelare ulteriori dettagli sulla serie dei Russo, compresi i primi nomi del cast.

Partiamo dal titolo: la serie si chiamerà Citadel, ma niente ancora sappiamo sulla sua trama. Amazon ha però annunciato la produzione di una versione messicana dello show, in aggiunta a quelle già annunciate per l'Italia e per l'India. L'annuncio riguardante i membri del cast coinvolge però la produzione originaria, vale a dire quella statunitense, e due nomi non di poco conto.

Il primo è Richard Madden, per tanti anni volto di Robb Stark in Game of Thrones nonché star de I Medici, Cenerentola, Rocketman e dell'acclamatissimo 1917 di Sam Mendes. Al suo fianco troveremo invece Priyanka Chopra Jonas, protagonista dal 2015 al 2018 della serie TV Quantico. Ulteriori dettagli saranno presumibilmente svelati a breve.