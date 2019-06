Richard Madden: basta scene di nudo e ruoli da Romeo

Per la rubrica Actors on Actors su Variety, Amy Adams e Richard Madden si sono confessati in un’intervista-dialogo in cui hanno affrontato diversi argomenti. Hanno parlato delle loro ultime esperienze nelle serie tv, la prima in Sharp Objects, il secondo in Bodyguard.

Dopo aver parlato della difficoltà di uscire dal personaggio, cosa a cui Richard Madden sembra non essersi ancora del tutto abituato, il discorso si è poi spostato sulle scene intime e di nudo che entrambi hanno dovuto interpretare nelle loro serie, non senza difficoltà. “Come le hai affrontate?” ha chiesto Madden. “Whisky” è stata la risposta di Amy Adams. “No, in realtà non ho mai bevuto tranne una volta, e solo perché sentivo che il personaggio dovesse venire da una realtà cruda. È stato spaventoso, l’intimità è così personale. Non è tanto la nudità fisica, quanto il mettersi a nudo in ogni senso.”

“Mi sentivo così vulnerabile a farlo” conferma Madden. “C’è qualcosa quando non hai i vestiti, quando sei a letto con qualcuno, un modo di esporti che non sarebbe lo stesso con i vestiti addosso.”

All’inevitabile domanda sui progetti per il futuro, Richard Madden, che si è recentemente detto stupito dal finale di Game of Thrones, ha risposto di voler fare qualcosa che non sia il classico eroe romantico. “Sono dieci anni che recito diverse versioni di Romeo, da Robb Stark a quello vero e proprio a teatro, dai ventuno ai trent'anni. È il momento di fare qualcos’altro.”