Richard Roat è morto: l'attore di Friends e Seinfeld aveva 89 anni

L'attore Richard Roat è morto all'età di 89 anni. La sua scomparsa, avvenuta il 5 Agosto, è stata confermata da un necrologio pubblicato sul Los Angeles Times. Roat è noto per i suoi ruoli nelle serie di successo Seinfeld e Friends ed è anche apparso in un episodio di The Golden Girls nei panni del fidanzato di Betty White.

L'attore ha iniziato la sua carriera a Hollywood nel 1962 con il ruolo ricorrente nel ruolo del dottor Jerry Chandler nella soap opera della NBC The Doctors, e da allora, in un arco di 50 anni, ha raggiunto ben 136 crediti sullo schermo. Roat ha lavorato anche a teatro, principalmente a Broadway. Dopo The Doctors è apparso in serie di successo come Dallas, Sunday in New York, Hill Street Blues, Murphy's Law e Days of Our Lives, oltre alle già citate Friends e Seinfeld.

"Come persona, Richard era un vero uomo del Rinascimento. Amava la musica, suonare il violino, il teatro, i film, la letteratura, le conversazioni provocatorie e un buon whisky. Richard adorava anche lo sport e sarebbe stato entusiasta dal fatto che gli Angels avessero vinto il venerdì sera in cui è deceduto. Aveva un sorriso meraviglioso, una luce negli occhi e gli piaceva badare a tutti", si legge nel suo necrologio.