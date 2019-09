Richard Roxburgh e Radhika Apte raggiungono Charlie Hunnam in Shantaram di AppleTV+

Come riporta in queste ore il puntualissimo Deadline, le star Richard Roxburgh (Mouline Rouge, Van Helsing) e Radhika Apte sono state scritturate come co-star del già annunciato Charlie Hunnam nell'attesa Shantaram, trasposizione televisiva a firma AppleTV+ del mastodontico romanzo di Gregory David Roberts.

Nella serie vedremo un detenuto, Lin, evadere da una prigione Australiana e, esattamente come Roberts, cercare di rifarsi una vita completamente nuova a Bombay, con tutte le difficoltà di sorta. Roxburgh vestirà i panni del Detective Sergente Marty Nightingalem, al soldo della polizia federale australiana e membro di una squadra d'elite addestrata alla ricerca e cattura dei detenuti fuggiti. Il ruolo della Apte è ancora segreto.



Lo show che verrà trasmesso su Apple TV+ non è comunque il primo tentativo di adattamento dell'opera dello scrittore australiano: nel 2008 sarebbero infatti dovute partire le riprese del film con protagonista Johnny Depp e prodotto dall'attore stesso in collaborazione con Warner Bros., progetto rimandato poi a data da destinarsi.

I primi due episodi di Shantaram saranno diretti da Justin Kurtzel (Assassin's Creed), mentre la sceneggiatura verrà fuori dalla penna di Eric Warren Singer (American Hustle); alla produzione figurano i nomi di Dave Erickson, Nicole Clemens, Steve Golin, Andrea Barron e Richard Sharkey.



Le riprese dovrebbero avere inizio il prossimo ottobre.