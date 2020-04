Rick and Morty 4 ancora più ambiziosa: ci sarà una grande scena alla Game of Thrones

Dopo aver svelato i folli titoli dei nuovi episodi di Rick and Morty 4, Adult Swim ha pubblicato una nuova featurette che esplora il dietro le quinte dell'amatissima serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmon.

Nel filmato, che potete trovare in calce alla notizia, alcuni membri della crew tra cui David Marshall (responsabile tecnico), James McDermott (direttore artistico), Bryan Newton (regista) e Anthony Chun (regista) riflettono sulle difficoltà presentata dallo sviluppo della quarta stagione.

"Negli anni la serie è diventata sempre più cinematografica" spiega Marshall nel video. "In questa stagione abbiamo inserito dei movimenti di camera assurdi. In uno dei nuovi episodi è presente una ripresa gigantesca alla Game of Thrones, con grandi eserciti che marciano - non vi dirò troppo - ma quando ho scritto l'episodio ero un po' preoccupato."

Tra citazioni all'universo di Alien e a videogiochi come Children of Morta, la seconda parte della quarta stagione di Rick and Morty promette situazioni assurde e l'assoluta follia che ha sempre contraddistinto la serie animata, che tornerà in onda su Adult Swim il prossimo 3 maggio. Per quanto riguarda l'Italia restiamo in attesa di conoscere la data di uscita su Netflix, che aveva pubblicato la prima parte dopo più di un mese dalla release americana.

Siete curiosi di sapere cos'hanno combinato gli autori questa volta? Scriveteci le vostre aspettative, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nell'attesa, qui potete dare un'occhiata all'ultimo trailer ufficiale di Rick and Morty 4.