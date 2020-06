Rick and Morty 4, Dan Harmon svela i segreti del nuovo episodio Vat of Acid Episode

Nel corso di un'intervista rilasciata a The Wrap, il co-creatore di Rick and Morty Dan Harmon, ha approfondito alcuni dettagli del nuovo episodio della quarta stagione, intitolato The Vat of Acid Episode. Harmon ha spiegato che gli anni '80 hanno giocato un ruolo fondamentale all'interno della lavorazione dell'episodio.

Un episodio piuttosto soddisfacente per diversi motivi:"All'inizio dell'anno parlavamo di come i film degli anni '80 avessero quest'ossessione per le vasche di rifiuti tossici e acidi, se fosse un dettaglio culturale a causa della consapevolezza delle persone sulle scorie nucleari e perchè fosse diventato uno strumento narrativo così utile. Il nostro autore Brandon Johnson disse 'Penso che si tratti di, perchè tutto ciò che devi fare è far cadere un cattivo in un secchio d'acqua e far galleggiare alcune ossa in superficie e il gioco è fatto'".



Dan Harmon elogia il lavoro di Jacob Hair, regista dell'episodio:"Un ringraziamento particolare per questo episodio dovrebbe andare al regista Jacob Hair. [...] Jacob aveva inserito l'intera sequenza musicale nella relazione romantica di Morty con questa ragazza senza nome. E a malapena ne abbiamo cambiato un frame, è un momento così bello in tv".

Uno degli aspetti che hanno sorpreso maggiormente i fan in questa quarta stagione è il crossover con Il Gladiatore.

Tra i dettagli più interessanti della quarta stagione anche una rivelazione, visto che i fan hanno scoperto chi è il clone di Beth.