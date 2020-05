Rick and Morty 4, un easter egg di South Park anticipa il destino di Morty

Ieri sera è andato in onda su Adult Swim l'episodio 4x08 di Rick and Morty, "The Vat of Acid Episode", nel quale gli autori hanno inserito un imperdibile riferimento a South Park che ha in qualche modo anticipato gli eventi principali della puntata. Attenzione, seguono spoiler sulla nuova stagione della serie animata.

Nell'episodio, dopo averlo criticato per la semplicità del suo ultimo apparecchio, Morty sfida Rick a creare un nuovo dispositivo per i viaggi nel tempo che gli permetta di fissare un "punto di salvataggio" in modo da poter cambiare ognuna delle sue scelte.

Ed ecco arrivare l'easter egg dedicato a South Park: in uno di questi scenari, Morty viene coinvolto nello schianto di un aereo e sopravvive insieme ad altri passeggeri che indossano dei cappelli simili a quelli di Stan e Kyle nella serie targata Comedy Centrale. La cosa importante, però, è il cappuccio rosso/arancione alla Kenny indossato da Morty come riferimento alle numerosi morti del personaggio avvenute durante la puntata.

Gli ultimi due episodi di Rick and Morty 4, intitolati rispettivamente "Childrick of Mort" e "Star Mort Rickturn of the Jerri", saranno trasmessi sul network il 24 e 31 maggio. Dopodiché, la seconda parte di stagione dovrebbe finalmente arrivare sul catalogo italiano di Netflix: la prima metà, lo ricordiamo, è infatti arrivata da noi una settimana dopo la messa in onda americana.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Rick and Morty 4.