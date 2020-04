Rick and Morty 4: i folli titoli ufficiali citano Prometheus e Children of Morta

Dopo aver svelato il titolo della mid-season premiere di Rick and Morty 4, Adult Swim ha diffuso in rete il resto dei titoli e le sinossi ufficiali dei nuovi episodi in arrivo il prossimo maggio negli Stati Uniti. Scopriamo dunque i primi dettagli sulla seconda metà della quarta stagione della seguitissima serie animata.

Il network ha pubblicato i titoli e le relative logline in ordine sparso tramite Twitter, perciò non ci è ancora dato sapere quale di questi rappresenta il finale di stagione, ma come al solito vale la pena leggerli anche solo per le folli e divertenti trovate degli autori dello show, tra citazioni a Prometheus e Children of Morta.

Ecco la lista completa delle puntate (via Comicbook.com):

"Never Ricking Morty" (Episodio 6)

"Promortyus" - Levati dalla mia faccia broh

"Childrick of Mort" - Il miracolo della vita broh. C'è l'intera famiglia qua broh.

"The Vat of Acid Episode" - Quello con la vasca di acido, broh.

"Star Mort Rickturn of the Jerri" - Fare i genitori è da pazzi broh. La roba scompare in questo episodio.

La quarta stagione di Rick and Morty tornerà in onda su Adult Swim il prossimo 3 maggio, mentre Netflix non ha ancora rivelato la data di uscita in Italia - la prima parte è arrivata da noi dopo circa un mese e mezzo.

Cosa vi aspettate dai nuovi episodi dello show? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi rimandiamo all'ultimo trailer ufficiale di Rick and Morty 4.