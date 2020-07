Rick and Morty 4, i nuovi episodi hanno finalmente una data di uscita su Netflix

Dopo oltre due mesi di attesa dalla release oltreoceano, la seconda metà della stagione 4 di Rick and Morty è finalmente in arrivo anche in Italia, e il suo debutto è davvero dietro l'angolo.

Come annunciato da Netflix tramite un breve teaser, infatti, la seconda metà di stagione sarà disponibile in Italia a partire dal 24 luglio, tra meno di una settimana. Potete trovare il filmato in calce all'articolo.

Ecco i titoli dei nuovi episodi accompagnati dalle folli sinossi ufficiali pubblicate da Adult Swim prima dell'uscita negli USA:

"Never Ricking Morty"

"Promortyus" - Levati dalla mia faccia broh

"The Vat of Acid Episode" - Quello con la vasca d'acido, broh

"Childrick of Mort" - Il miracolo della vita broh. C'è l'intera famiglia qua broh

"Star Mort Rickturn of the Jerri" - Fare i genitori è da pazzi broh. La roba scompare in questo episodio

Cosa vi aspettate dal finale della quarta stagione? Fateci sapere la vostra nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che i creatori Dan Harmon e Justin Roiland sono al lavoro su Rick and Morty 5 già da diverso tempo. Inoltre, gli autori hanno confermato di aver avviato anche lo sviluppo della sesta stagione.

Nell'attesa, qui potete trovare la nostra recensione della prima parte di Rick and Morty 4.