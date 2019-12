Rick and Morty 4: nel nuovo episodio le voci di Matthew Broderick e Liam Cunningham

Prosegue negli Stati Uniti la quarta stagione di Rick and Morty, ancora inedita in Italia, e nel nuovo episodio intitolato Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty, Rick avrebbe dovuto mantenere la promessa fatta a Morty, ovvero regalargli un drago di compagnia. Come al solito da una piccola premessa la trama si è evoluta in maniera distorta.

L'episodio diventa un mezzo per parlare di amore, relazioni e fedeltà attraverso....un'orgia di draghi. Dopo esser stato infastidito da Morty per avere un drago di compagnia, Rick firma un contratto con un mago che consegna un drago di nome Balthromaw a Morty. La voce del drago è quella di Liam Cunningham, star di Game of Thrones.

Morty deve legare la sua anima al drago per diventarne proprietario; s'instaura una relazione che si rivela molto più divertente e appagante per Morty di quanto non lo sia per Balthromaw.



Rick alla fine diventa geloso, perché Morty passa trascorre molto tempo senza di lui e decide di sgattaiolare nella tana di Balthromaw e ucciderlo.

Alla fine Rick non riesce a portare a termine l'assassinio, poiché scopre che Balthromaw è in realtà uno spirito affine, selvaggio e indomito e che in qualche modo resta sempre legato a tutte le persone con le quali instaura una relazione. Il tutto si trasforma in un legame tra Rick e Balthromaw, una sorta di sesso spirituale.

Il tradimento di Balthromaw lo porta all'arresto per aver infranto il suo accordo di legame. A quel punto parte una missione di salvataggio di Rick e Morty nei confronti di Balthromaw e la necessità di avere un drago li porta ad avere legami con altri draghi. Nell'episodio è presente anche Matthew Broderick, che presta la voce ad un gatto parlante.

Nella quarta stagione ci sarà anche un cameo di Elon Musk e il ritorno di Mr. Poopybutthole.