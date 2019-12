Rick and Morty 4: la quinta puntata è una bizzarra parodia di Terminator con... serpenti

Una delle scene incluse nella nuova sigla d'apertura di Rick and Morty riguardava uno strano robot mutante che combatteva contro dei serpenti, e i fan si sono chiesti da allora se fosse una scena piazzata lì un po' a caso o se effettivamente riguardasse qualche episodio della nuova stagione dello show. Adesso abbiamo la risposta.

Come spesso accade in Rick and Morty, da un evento apparentemente banale si scaturisce una serie di situazioni sempre più irreparabili, ed è così anche per quanto riguarda questo episodio: Rick sta cercando di riparare una gomma nello spazio (già...) e Morty viene morso da un serpente spaziale. Da lì si scatena una serie di avvenimenti che porta lo stesso Rick a donare ad un intero pianeta di serpenti la possibilità di viaggiare nel tempo, il che porterà ad una sorta di apocalisse robot degna di Terminator.

Non vi raccontiamo tutta la puntata per non spoilerarvela, anche perché tra pochissimo Rick and Morty 4 sarà disponibile anche su Netflix, ma per gli amanti dei film di fantascienza e dell'humor, dati i continui riferimenti allo stesso Terminator, ma anche a Ritorno al Futuro, si tratta di un episodio che non vorrete davvero perdervi.

E a proposito di Ritorno al Futuro, Christopher Lloyd ha detto di voler un crossover con Rick and Morty. Considerando che la serie di film di Robert Zemeckis è una delle pochissime che ha resistito al fascino di reboot, remake e contaminazioni varie, pensate che sia possibile? Vi farebbe piacere?