Rick and Morty 4 raggiunge il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes

Mentre in Italia Rick and Morty 4 arriverà a fine dicembre, i fan americani del cartone ideato da Justin Roiland e Dan Harmon hanno potuto vedere le puntate inedite del folle duo, episodi che stanno ricevendo numerosi commenti positivi da parte della critica.

Il punteggio su Rotten Tomatoes, celebre sito aggregatore di recensioni, della quarta stagione ha superato quella iniziale, fermo a 96% di pareri positivi, e anche le stagioni precedenti, che sono riuscite ad ottenere rispettivamente 91% e di nuovo 96% di percentuali di gradimento tra la critica. Le puntate inedite attualmente disponibili infatti hanno convinto tutti: il punteggio ottenuto è fermo al 100% di recensioni positive.

Sembra che la lunga attesa abbia ripagato i fan delle avventure dello scienziato pazzo Rick e del nipote Morty, anche se lo show rimarrà in pausa per qualche settimana, prima di riprendere con la regolare cadenza di puntate. L'autore della serie Dan Harmon ha voluto rassicurare tutti gli appassionati: "Sono sicuro di poter affermare che il lungo periodo tra la terza e la quarta stagione sarà un caso unico. Non saremo più così lenti. Dovevamo risolvere delle cose prima, ma abbiamo iniziato a lavorare sulla quinta stagione ancora prima che la quarta andasse in onda, così siamo obbligati a rispettare delle scadenze".

Per finire vi lasciamo con il promo della quinta puntata di Rick and Morty 4, che ci mostra una nuova versione della storia di Terminator.