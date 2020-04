Rick and Morty 4, rivelato il titolo ufficiale del sesto episodio della serie Adult Swim

Dopo l'ufficializzazione della messa in onda della seconda parte di Rick and Morty 4, Adult Swim è tornata nelle ultime ore a confermare il titolo ufficiale della mid-season premiere della quarta stagione dell'amatissima serie animata, che come tanti altri precedenti titolo dovrebbe nascondere un riferimento cinematografico.

Il sesto episodio di Rick and Morty 4 è infatti intitolato "Never Ricking Morty", che speculando potrebbe forse essere una citazione al piccolo cult d'azione Never Back Down diretto da Jeff Wadlow. Ma né Adult Swim né IGN confermano questa sorta di dedica.



La quarta stagione di Rick and Morty esordirà come sempre su Adult Swim il prossimo 3 maggio e in Italia arriverà prossimamente su Netflix in blocco, proprio come accaduto per la prima parte di stagione.

Recentemente, il canale YouTube di Adult Swim ha diffuso a sorpresa Samurai & Shogun, nuovo cortometraggio di Rick and Morty in versione anime che si presenta come un vero e proprio omaggio all'animazione giapponese. Il filmato di quasi sei minuti, che potete visionare comodamente nel player in alto, è ambientato in uno dei tanti multiversi dello show creato da Dan Harmon e Justin Roiland dive la versione alternativa di Rick deve affrontare un esercito di ninja-Rick che cercano di catturare Shogun (Morty).



Diretto da Kaichi Sato, il corto è andato in onda su Toonami, programma del palinsesto di Adult Swim dedicato ai titoli in stile nipponico.